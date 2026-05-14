محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية»

شاركت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، في الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية سيادته، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء، وذلك في إطار جهود الدولة لتأهيل الشباب بالمهارات الرقمية والعمل الحر.

وشهدت الاحتفالية تسليم 2000 رخصة دولية معتمدة للطلاب والخريجين في مجالات التكنولوجيا واللغات الأجنبية والعمل الحر، ضمن مبادرات «صيف رقمي» و«شتاء رقمي» لطلاب المدارس، و«كن مستعدًا» لطلاب الجامعات، إلى جانب تكريم أفضل عشر أكاديميات على مستوى الجمهورية.

وخلال الفعاليات، تم الإعلان عن إطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية» بالتعاون مع سيسكو، إلى جانب إطلاق «مرصد سوق العمل الدولي»، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن المبادرة وأهدافها وأبرز نتائجها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الاحتفال اليوم لا يقتصر على تسليم رخص دولية فقط، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي وصناعة مستقبله بنفسه.

وأضاف رئيس الوزراء أن معايير التنمية الحديثة أصبحت ترتبط بقدرة الدول على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات الرقمية واللغات الأجنبية ومهارات العمل الحر وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه المجالات أصبحت تمثل بوابة حقيقية لخلق فرص العمل داخل مصر وخارجها، خاصة مع التوسع العالمي في نماذج العمل عن بُعد وتصدير الخدمات.

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل وفق مفهوم «مثلث المهارات»، الذي يشمل المهارات الرقمية المتقدمة، واللغات الأجنبية، ومهارات العمل الحر وفق المعايير الدولية، باعتباره مفتاح التمكين الحقيقي للشباب المصري.

وأكد أن إطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية» يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بهدف تأهيل مليون شاب وفتاة للحصول على شهادات معتمدة دوليًا في المجالات التقنية والمهنية، بما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن «مرصد سوق العمل الدولي» يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية لصندوق تطوير التعليم، ويهدف إلى رصد وتحليل اتجاهات سوق العمل العالمية وربطها بمسارات التعليم والتدريب في مصر، بما يساعد على توجيه الشباب نحو التخصصات والمهارات الأكثر طلبًا عالميًا.

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت على توسيع قاعدة الاستفادة من برامج التأهيل الرقمي من خلال إنشاء وتفعيل شبكة أكاديميات «سيسكو» في جميع المحافظات، بالتنسيق مع قطاع التطوير التكنولوجي بالوزارة، موضحًا أن البرامج التدريبية يتم تنفيذها بالكامل عبر مدربي الوزارة.

وأضاف أن الوزارة لا تركز فقط على المهارات التقنية، بل تعمل أيضًا على تنمية مهارات ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الطلاب، مشيرًا إلى إعداد مقرر «خطوة» لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر تمهيدًا لإتاحته عبر منصات الوزارة.

بدورها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يوفر رخصًا دولية معتمدة تؤهل الشباب للمنافسة في سوق العمل الدولية، مشيرة إلى وجود نماذج ناجحة لشباب مصري تمكن من تحقيق عوائد مالية متميزة عبر منصات العمل الحر العالمية.

وأوضحت أن البرامج تستهدف الفئات العمرية من 14 إلى 40 عامًا من خلال مبادرات «صيف رقمي» و«شتاء رقمي» و«كن مستعدًا»، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي.

كما أشادت بنسبة مشاركة الفتيات في البرامج التدريبية، والتي بلغت 52%، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على التميز والمنافسة في مجالات التكنولوجيا والعمل الرقمي، إلى جانب مشاركة فعالة من ذوي الهمم.

وأشارت إلى مساهمة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في دعم مبادرة «شتاء رقمي» عبر رعاية 300 شهادة معتمدة من «سيسكو» لطلاب التعليم الفني، ضمن مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر.

وخلال الاحتفالية، أكدت «آن سكاو»، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الدولة المصرية في بناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث، مشيرة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم 300 رخصة دولية ضمن البرامج التدريبية.

كما أكد «كريس ريفز»، نائب رئيس شركة سيسكو العالمية للأثر الرقمي، اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق تطوير التعليم والحكومة المصرية، مؤكدًا استمرار دعم برامج التدريب والشهادات الدولية وتوسيع فرص التعلم الرقمي في مختلف المحافظات.

وفي ختام الاحتفالية، أكد المشاركون استمرار الدولة المصرية في تنفيذ رؤيتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتحول الرقمي، وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

كما قام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من الشركاء المتميزين، والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المتميزة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إضافة إلى تكريم عدد من الطلاب المتميزين من ذوي الهمم بمحافظة المنيا الحاصلين على الرخص الدولية.