اتفاق بين أوتاوا وألبرتا: زيادة ضريبة الكربون الصناعية إلى 130 دولاراً 2040

تضع الحكومتان الفيدرالية في كندا وحكومة مقاطعة ألبرتا اللمسات الأخيرة على اتفاق استراتيجي يقضي برفع سعر الكربون الصناعي في المقاطعة ليصل إلى 130 دولاراً كندياً (95 دولاراً أمريكياً) للطن المتري بحلول عام 2040.



وذكرت وكالة بلومبرج أن هذه الخطوة تأتي كشرط أساسي لضمان دعم أوتاوا لمشروع خط أنابيب نفط خام جديد يصل إلى ساحل المحيط الهادئ.

وفقاً لتقرير نشرته الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، ناقش مجلس الوزراء الفيدرالي بنود الاتفاق يوم الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء مارك كارني ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث عن الصفقة رسمياً يوم الجمعة، ليمهد الطريق لحصول ألبرتا على الدعم الفيدرالي لمشروع خط الأنابيب المقترح تقديمه الشهر المقبل.

ويجري معالجة الخلل في سوق الائتمان الحالي، حيث يتم تداول أرصدة الكربون بأسعار تقل كثيراً عن السعر الاسمي المعلن.

ويتضمن الاتفاق وضع "حدود سعرية دنيا" تصاعدية بين عامي 2027 و2040 لضمان استقرار السوق.