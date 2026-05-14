أورام الأقصر تستقبل وفداً أمريكياً لدعم محاربي السرطان بالصعيد

استقبلت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر، وفداً أمريكياً لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال المرضى ذوي الحالات الحرجة، وذلك في لفتة إنسانية تعكس تضامن المجتمع الدولي مع محاربي السرطان في صعيد مصر

وتضمنت زيارة الوفد الأمريكي، جولات تفقدية موسعة داخل أقسام المستشفى المختلفة، والتى شملت غرف الإقامة والرعاية المركزية، حيث حرص أعضاء الوفد على الحديث مع الأطفال وذويهم وتوزيع الهدايا والألعاب.

كما تضمنت زيارة الوفد أيضاً قسم العلاج الكيماوي لمساندة الأبطال الصغار أثناء جلسات العلاج، بالإضافة إلى المناطق الترفيهية لمشاركة الأطفال في أنشطة الرسم والتلوين لتخفيف حدة التوتر النفسي المصاحب للعلاج.

وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بالمستوى الطبي والتقني الذي تقدمه مستشفيات شفاء الأورمان، مؤكدين أن ما شاهدوه يضاهي كبرى المستشفيات العالمية، واصفين أنها معجزة حقيقية تجسد أسمى قيم العطاء وتستوجب منا كل المساندة.

ومن جانبه، أوضح «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه الزيارات تعكس الثقة الدولية في المنظومة الصحية المصرية، مشيراً إلى أن المستشفى لا يقدم علاجاً طبياً فحسب، بل يفتح أبوابه لكل المتضامنين من دول العالم، مما يعزز مفهوم «السياحة الإنسانية» في قلب صعيد مصر.

وحظيت الزيارة بترحيب واسع وثقه أهالي الأطفال والكوادر العاملة، لما تركه حضورها من أثر ملموس في تعزيز الحالة النفسية للصغار، ومنحهم حافزاً قوياً لمواصلة مسيرتهم العلاجية بروح تملؤها العزيمة والأمل.