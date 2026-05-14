برلمانية: صندوق “التكاتف لدعم الأسرة المصرية” خطوة مهمة لحماية المطلقات والأطفال

أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق “التكاتف لدعم الأسرة المصرية”، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة إيجابية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الأسرة المصرية، خاصة المطلقات والأطفال.

موافقة الحكومة على مشروع القانون

وأوضحت النائبة فاطمة عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة دي ام سي أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تعد خطوة جيدة للغاية، خاصة أن الصندوق يستهدف المساهمة في ملفات النفقة ودعم المطلقات، إلى جانب توفير مخصصات مرتبطة برعاية الأطفال، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.

حقوق المرأة والأطفال

وأضافت عضو مجلس النواب أنها سبق وتحدثت عن أهمية الربط بين مشروع الصندوق ومناقشات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، في إطار دعم الأسرة المصرية والحفاظ على حقوق المرأة والأطفال.