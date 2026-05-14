ترامب من بكين: الصين توافق على شراء 200 طائرة بوينج وتتعهد بعدم تسليح إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل واشنطن وبكين إلى تفاهمات جديدة خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، أبرزها موافقة الصين على شراء 200 طائرة من شركة بوينج، في صفقة وصفها بأنها أكبر من التوقعات.

وخلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أوضح ترامب أن الشركة الأميركية كانت تستهدف بيع 150 طائرة فقط، إلا أن المباحثات انتهت بموافقة الجانب الصيني على شراء 200 طائرة دفعة واحدة، معتبراً ذلك “إنجازاً اقتصادياً كبيراً” لصالح الصناعة الأمريكية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد لمح قبل الزيارة إلى احتمال الإعلان عن طلبية ضخمة لصالح بوينج، تزامناً مع زيارة ترامب إلى بكين وعقده مباحثات مطولة مع شي جين بينج.

وفي جانب آخر من التصريحات، أكد ترامب أن الرئيس الصيني أبلغه بأن بكين لن تقدم أي معدات عسكرية إلى إيران، مشيراً إلى أن شي عبّر عن رغبته في التوصل إلى اتفاق يخص الملف الإيراني، في خطوة تعكس تقارباً سياسياً لافتاً بين الجانبين بشأن قضايا الشرق الأوسط.