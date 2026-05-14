النائبة نشوى الشريف: مادة فسخ عقد الزواج لا تليق بالمجتمع المصري وتخلّ بالتوازن الأسري

أثارت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، جدلًا حول بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن “مادة فسخ عقد الزواج” لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ولا تحقق التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة الزوجية.

وقالت نشوى الشريف، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك فرقًا جوهريًا بين الطلاق وفسخ عقد الزواج، مؤكدة أن الخلط بين المفهومين قد يؤدي إلى إشكاليات قانونية واجتماعية تمس استقرار الأسرة.

وأضافت أن صياغة هذه المادة في صورتها الحالية لا تحقق العدالة بين الزوجين، وقد تفتح الباب أمام تفسيرات متعددة تؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية.

وشددت النائبة على ضرورة أن يراعي أي تعديل تشريعي قادم مصلحة الأسرة المصرية، وأن يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين دون الإضرار بأي منهما.

