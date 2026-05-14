سمير فرج: تايوان قد تشعل الحرب الكبرى القادمة.. والصين تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي إن أزمة تايوان تمثل واحدة من أخطر الملفات القابلة للاشتعال عالميًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الصين تعتبر الجزيرة جزءًا أصيلًا من أراضيها وتسعى لاستعادتها مهما طال الوقت.

وضع دائم لاستقلال الجزيرة

وأكد سمير فرج، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن تايوان كانت جزءًا من الصين قبل الانفصال التاريخي، موضحًا أن بكين لا تعترف بأي وضع دائم لاستقلال الجزيرة، وتتعامل معها باعتبارها "حقًا صينيًا مؤجل الاستعادة".

سمير فرج: مضيق هرمز على صفيح ساخن.. تحذيرات من انفجار اقتصادي وغذائي عالمي ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب سمير فرج يكشف سيناريو قرار منع إيران من غلق مضيق هرمز اللواء سمير فرج يحتفل بزفاف حفيدته فرح



وأضاف الخبير الاستراتيجي أن مصر لا تعترف بتايوان بشكل رسمي، التزامًا بمبدأ "الصين الواحدة"، وهو الموقف الذي تتبناه غالبية الدول الداعمة للعلاقات مع بكين.

الصراع الاستراتيجي المتصاعد

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عرقلة أي تحرك صيني تجاه تايوان، من خلال الدعم السياسي والعسكري للجزيرة، في إطار الصراع الاستراتيجي المتصاعد بين واشنطن وبكين على النفوذ العالمي.

مواجهة محتملة حول تايوان

وأشار سمير فرج إلى أن التعزيزات البحرية الصينية الضخمة خلال السنوات الأخيرة ليست تحركات عشوائية، بل ترتبط بشكل مباشر بالاستعداد لأي مواجهة محتملة حول تايوان، مؤكدًا أن "المعركة القادمة للصين ستكون تايوان".

الأهمية الاستراتيجية للجزيرة

وأضاف أن الصين تدرك أن السيطرة على تايوان تمثل نقطة فاصلة في مشروعها للهيمنة الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للجزيرة في قلب المحيط الهادئ، إلى جانب دورها المحوري في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات عالميًا.

التوتر بين الصين والولايات المتحدة

واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يعيش حاليًا مرحلة إعادة تشكيل لموازين القوى الدولية، وسط تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، واحتمالات اندلاع أزمات كبرى قد تغير شكل النظام العالمي خلال السنوات المقبلة.