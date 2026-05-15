الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مونيكا ويت.. من عميلة استخبارات أمريكية إلى مطلوبة لدى الـFBI بتهمة التجسس لإيران

فرناس حفظي

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن رصد مكافأة مالية قدرها 200 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على مونيكا ويت، وهي جندية سابقة في الجيش الأمريكي وعميلة استخبارات في مجال مكافحة التجسس، والمتهمة بالتجسس لصالح إيران.


ووفقا للاتهامات الموجهة إليها منذ عام 2019، فإن ويت، التي خدمت في سلاح الجو الأمريكي ثم عملت متعاقدة مع الحكومة، يُشتبه في أنها قامت بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي والاستخبارات الأمريكية إلى الجانب الإيراني، ما أدى إلى كشف بيانات وبرامج سرية شديدة الحساسية.


وأشار بيان الـFBI إلى أن ويت كانت تمتلك صلاحيات وصول لمعلومات استخباراتية دقيقة خلال خدمتها، بما في ذلك بيانات تخص عناصر سرية في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.


وبحسب التحقيقات، يُعتقد أن ويت غادرت إلى إيران عام 2019، حيث يُرجح أنها ما زالت تقيم هناك وتستخدم أسماء مستعارة، فيما تتهمها واشنطن بالانشقاق والعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.


وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي استمرار جهوده لتعقبها، داعيًا أي شخص لديه معلومات حول مكان وجودها إلى التعاون مع السلطات الأمريكية للمساعدة في القبض عليها وتقديمها للعدالة، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران خلال الفترة الأخيرة.

