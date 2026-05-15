وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

تلقى وزير الخارجية المصري اتصالًا هاتفيًا من نظيره الجزائري، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والأخوية بين مصر والجزائر، في إطار الحرص المشترك على تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية دفع مسار التعاون المشترك والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، مع تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين القاهرة والجزائر.

كما شدد الوزيران على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتناول الاتصال أيضًا الأهمية البالغة للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، حيث أكد الطرفان دورها المحوري في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة بشأن تطورات الأزمة الليبية، بما يدعم الحلول السياسية ويحافظ على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها.