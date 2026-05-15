قائد سنتكوم : إيران ما تزال التهديد الأكثر تعقيداً

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر أن إيران ما تزال التهديد الأكثر تعقيداً واستمراراً في منطقة الشرق الأوسط.

وأمام مجلس الشيوخ الأمريكي ؛ شدد كوبر أن العلميات العسكرية الأخيرة ضد إيران التي تسمى "الغضب الملحمي" شكلت محطة رئيسية في جهود الولايات المتحدة لإعادة ترسيخ الردع ضد إيران والجماعات المسلحة المرتبطة بها.

وذكر أن العملية الأخيرة أظهرت قدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ ضربات واسعة النطاق ودقيقة وسريعة لحماية القوات الأمريكية والمصالح الاستراتيجية في الشرق الأوسط.



وقال أيضا "بعثت برسالة واضحة إلى إيران ووكلائها بأن الولايات المتحدة قادرة على الرد في الزمان والمكان والطريقة التي تختارها".

وتابع كوبر أن الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به يواصلون استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لتهديد القوات الأمريكية والشركاء الإقليميين والممرات البحرية الدولية" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة واجهت خلال الفترة الماضية بيئة عملياتية شديدة التعقيد تتطلب جاهزية عالية وتحركا سريعا.

وختم كوبر تصريحاته : الولايات المتحدة ستتحرك بشكل حاسم إذا تعرضت قواتها أو مصالحها للتهديد.. نحتفظ بقدرات قتالية كبيرة ومرنة وقابلة للانتشار السريع في أنحاء المنطقة".