سنتكوم: استهداف ناقلتَي نفط إيرانيتين في خليج عُمان وتعطيلهما

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية استهدفت ناقلتَي نفط إضافيتين ترفعان العلم الإيراني في منطقة خليج عُمان، خلال محاولتهما التوجه نحو إيران، في إطار ما وصفته بإجراءات فرض الحصار البحري.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة “إكس” إن طائرة أميركية نفذت ضربات دقيقة على مداخن الناقلتين، ما أدى إلى تعطيلهما ومنعهما من مواصلة الإبحار.



وأضاف البيان أنه تم أيضاً تعطيل ناقلة ثالثة ترفع العلم الإيراني في وقت سابق من الأسبوع، مؤكداً أن السفن الثلاث لم تعد قادرة على التوجه نحو السواحل الإيرانية.