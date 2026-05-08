خبير عسكري: إيران غير قادرة على المواجهة العسكرية وتتجه نحو الدبلوماسية

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة بدأ عقب محاولة 3 مدمرات أمريكية عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان، موضحًا أنها تعرضت لهجمات باستخدام صواريخ ومسيرات إيرانية، إلى جانب زوارق سريعة مزودة بالصواريخ.

وأضاف عرب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الأمريكية ردّت، وفقًا للمصادر المتاحة، باستهداف منصات ومراكز إطلاق الصواريخ والمسيرات داخل مدينة بندر عباس وجزيرة قشم، مشيرًا إلى أن واشنطن اعتبرت ما جرى «عملية دفاعية» وليس استئنافًا شاملاً للقتال.

وأكد رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية أن إيران ليست في وضع يسمح لها بخوض مواجهة عسكرية واسعة، خاصة بعد تعرض جزء كبير من قدراتها العسكرية للتدمير خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن طهران باتت أقرب إلى خيار التفاوض والدبلوماسية.

وأوضح أن إيران سبق أن قدمت ورقة تفاوضية تضم 14 بندًا إلى الولايات المتحدة عبر الوساطة الباكستانية، لافتًا إلى أن واشنطن ردت بملاحظاتها، فيما يُنتظر خلال الأيام المقبلة تقديم صيغة إيرانية جديدة بشأن المقترحات الأمريكية.