الغربية: قافلة تفحص وتعالج 2116 مواطنًا بقرية تفهنا العزب زفتى

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بمديرية الصحة بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2116 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1283 مترددًا، شملت إجراء 53 تحليل دم، و28 تحليل طفيليات، و13 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 175 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 833 مواطنًا بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ 9 حالات، كما تم تنظيم 172 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 14 مترددًا، وشارك 124 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.