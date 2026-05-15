تقارير: مايكل كاريك مديرا فنيا لمانشستر يونايتد الموسم المقبل

أفاد تقرير صحفي، اليوم عن اقتراب مايكل كاريك من تولي القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

كان كاريك قد تولى قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت بعد رحيل البرتغالي روبن أموريم، ليقوم بعمل سلسلة جيدة من النتائج قبل أن تستقر إدارة الفريق على بقائه الموسم المقبل.

ووفقًا لفابريزيو رومانو فإنمايكل كاريك سيستمر مديرًا فنيًا دائمًا لنادي مانشستر يونايتد، وذلك بعد تأكيدات بحسم القرار داخل النادي.

وأضاف: "الإدارة كانت واضحة بشأن مستقبل كاريك منذ أسابيع، كما حظي المشروع بموافقة السير جيم راتكليف، مع تجهيز عقد جديد للتوقيع قريبًا".

واختتم: "العقد المنتظر سيكون لمدة عامين مع خيار التمديد، أو 3 سنوات مباشرة، لكن المؤكد ألا توجد أي شكوك حول القرار النهائي: كاريك وافق على الاستمرار وسيوقّع رسميًا خلال الفترة المقبلة".