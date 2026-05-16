قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم .. بدء امتحانات الثانوية العامة “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقين
خلال الليل.. روسيا تعلن اعتراض وتدمير 138 طائرة مسيرة أوكرانية
نائبة وزير الخارجية: مصر تدعم جهود بنك التنمية الجديد لتحقيق التنمية المستدامة
الزمالك في مهمة صعبة أمام اتحاد العاصمة لحصد لقب الكونفدرالية
أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة
بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم
بدء امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس .. اليوم
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها
ترامب يعلن مصرع أخطر إرهابي في العالم.. من هو الرجل الثاني في داعش؟
فاروق جعفر :عدي الدباغ لاعب جيد.. وناصر منسي من المحظوظين
صلاح عبدلله لـ لاعبي الزمالك : نفسي أفرح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

معروض على البرلمان.. لماذا يتم مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية؟

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

يناقش البرلمان الأسبوع الجاري مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ويستهدف مشروع القانون مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية، والتي كان من المقرر انتهاؤها في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026.

لماذا طلبت الحكومة مد الدورة النقابية؟

بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الحكومة ترى أن إجراء الانتخابات النقابية بالتزامن مع المؤتمرات العمالية العربية والدولية الكبرى قد يؤثر على مستوى الاستعداد والتنظيم، خاصة أن هذه الفعاليات تتطلب تفرغًا كاملًا لضمان تمثيل مشرف وفعال لمصر.

وأكدت الحكومة أن مد الدورة الحالية يهدف إلى منع تعارض العملية الانتخابية مع هذه الاستحقاقات الدولية، مع ضمان استمرار التمثيل النقابي دون حدوث فراغ تنظيمي داخل المنظمات العمالية.

تعديل مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات

ويتضمن مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية مستقبلًا لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، اعتبارًا من الدورات المقبلة، في خطوة تستهدف منح المجالس النقابية وقتًا أطول لتنفيذ برامجها وخططها.

وترى الحكومة أن زيادة مدة الدورة ستساعد في تعزيز الاستقرار التنظيمي، وإتاحة الفرصة لاكتساب الخبرات وبناء كوادر نقابية أكثر كفاءة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعمال والأعضاء.

توافق بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون جاء بعد توافق ثلاثي بين أطراف العملية الإنتاجية، وهم الحكومة، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، في إطار تطبيق مبدأ الحوار الاجتماعي.

كما أوضح وزير العمل أن المشروع تم عرضه على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قبل إحالته للبرلمان.

الالتزام بالمعايير الدولية

وشددت المذكرة الإيضاحية على أن مشروع القانون يتماشى مع مبادئ ، التي تكفل استقلال التنظيمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها بحرية، بما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأضافت الحكومة أن التعديلات المقترحة تستهدف تطوير البيئة التشريعية للعمل النقابي، وإتاحة وقت كافٍ لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وإعداد كوادر نقابية مؤهلة.

هل يؤثر القانون على الحقوق الحالية؟

وأكد مشروع القانون عدم المساس بالحقوق المكتسبة للناخبين في الدورة الحالية، حيث قصر تطبيق تعديل مدة الدورة إلى خمس سنوات على الدورات المستقبلية فقط، مع استمرار العمل بالدورة الحالية بعد مدها لمدة ستة أشهر وفقًا للقانون الجديد حال إقراره.

الدورة النقابية النقابات النقابات العمالية البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

محمود حجازي و طليقته رنا طارق

تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

الأرصاد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والصعيد يوم الأحد.. الحرارة تلامس 45 درجة

ترشيحاتنا

فتح باب الترشح لجائزة الكويت لأعضاء هيئة التدريس

40 ألف دينار.. فتح باب الترشح لجائزة الكويت لأعضاء هيئة التدريس

وزير العمل ومحافظ أسوان

محافظ أسوان يستقبل وزير العمل استعدادًا لجولة ميدانية بـ3 محافظات في الصعيد

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تواصل حصد الجوائز بمهرجان «إبداع 14» وفريق الأنشطة الطلابية يحوز المركز الأول

بالصور

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل.. النعناع والبقدونس الأبرز

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل
مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل
مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟.. نصائح لتقليل تأثير البرودة على الجسم

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟
لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟
لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد