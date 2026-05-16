الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتظام امتحانات الشهادات الأزهرية بجنوب سيناء.. الطلاب يؤدون اللغة العربية والهندسة والبلاغة

رئيس المنطقة الأزهرية يتابع الامتحانات
ايمن محمد

واصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، إلى جانب طلاب معاهد التجويد والتخصص والعالية، اليوم السبت، أداء امتحانات اليوم الثالث من امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 / 2026، داخل 45 لجنة امتحانية بمختلف مدن محافظة جنوب سيناء، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، وتطبيق الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات.

وأكد الدكتور مصطفى نجيب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة داخل اللجان، وفق التعليمات والضوابط المحددة من قطاع المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى استمرار أعمال الامتحانات حتى 21 مايو الجاري.

وأوضح أن عدد اللجان الامتحانية بلغ 45 لجنة، منها 25 لجنة للشهادة الابتدائية، و20 لجنة للشهادة الإعدادية، بإجمالي 1038 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى لجان معاهد القراءات الخاصة بشهادات التجويد والتخصص والعالية.

وأشار إلى أن 577 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية الأزهرية أدوا، اليوم، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، داخل 25 لجنة امتحانية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف صباحًا.

وأضاف أن 461 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية أدوا امتحان اللغة العربية «ورقة ثانية: المطالعة والنصوص وفنون الكتابة» من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا، أعقبه امتحان الهندسة وحساب المثلثات من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، داخل 20 لجنة امتحانية.

وفيما يتعلق بمعاهد القراءات، أوضح رئيس المنطقة الأزهرية أن طلاب إتمام شهادة التجويد أدوا امتحان القرآن الكريم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، ثم امتحان الخط، يليه امتحان الإملاء.

كما أدى طلاب شهادة التخصص امتحانات البلاغة، وتراجم القراء، وتاريخ المصحف، فيما أدى طلاب شهادة العالية امتحان مادة القراءات علميًا.

وشدد الدكتور مصطفى نجيب على ضرورة منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين، مؤكدًا أن امتحانات الأزهر الشريف تُجرى وفق تعليمات صارمة لمنع الغش بكافة صوره، تنفيذًا لتوجيهات مشيخة الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية.

وأشار إلى التنبيه بتوفير الزائرات الصحيات داخل اللجان، إلى جانب توفير المياه المبردة للطلاب، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمدن المحافظة، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء بسهولة ويسر.

