قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
هل يقترب إبراهيم عادل من الأهلي بعد قيام نورشيلاند بشرائه؟ | تفاصيل مهمة تقلب كل التوقعات
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد
7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟
برمجية خبيثة تسرق أموالك دون أي إنذار.. كيف تحمي نفسك؟
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
مصر تحمي ثروتها الحيوانية.. تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية
24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
مدبولى يتفقد مشروع تطوير وجهات مبنى الخارجية "قصر التحرير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما أعلنت عنه الحكومة بشأن أن نظام المناطق الاستثمارية أحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بالعاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضا حول المناطق الاستثمارية، والضوابط الخاصة بإنشائها، وكذا المزايا التنافسية لها، كونها تتميز بوجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، مما يسهم في تيسير وتسريع الإجراءات، وتوفير بيئة محفزة للتشغيل، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والتشغيل والإدارة.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الالكترونية للمناطق الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه المنصة تمثل أداة عملية ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما تهدف إلى توفير منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا، حيث تعد المناطق الاستثمارية ومنصتها الإلكترونية أحد الأنظمة الاستثمارية التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المستثمرين، ما يعزز من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة قد أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة عمل متكاملة للمستثمرين كإحدى آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تسليط الضوء على قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية ومنها ميت غمر وبنها وبها مصانع تعمل بقطاعات اقتصادية مختلفة وذلك لمساندتها على النمو والتوسع وتمكينها من التصدير للخارج.

وأوضح الوزير الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية؛ لافتا إلى أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم 1277 مشروعًا، بحجم استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، توفر حوالي 77.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات بمناطق كبرى تستهدف استيعاب 214 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يبلغ بـ 4.11 تريليون جنيه تضخ على مدار ٢٠ عاما، ومن المتوقع أن تُسهم في توفير حوالي 1.2 مليون فرصة عمل.

كما تطرق الدكتور محمد فريد إلى استعراض مؤشرات الأداء واتجاهات النمو في المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، موضحًا في عرضه تحليلًا شاملاً لهذه المؤشرات، كاشفًا عن تحول نوعي لافت في أداء المناطق الاستثمارية، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في رؤوس الأموال خلال عام 2025، مما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء على نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة؛ حيث أشار الوزير إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، ورغبته في توسيع نطاق الشراكات مع مصر في مجالات صناعات الآلات، والمعدات الثقيلة، والمركبات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.

كما أوضح الدكتور محمد فريد أن الزيارة شملت تنظيم منتدى أعمال "مصري – بيلاروسي" بمشاركة 24 شركة مصرية؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات في قطاعات ذات أولوية، من بينها الصناعات الهندسية، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية، والزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى الأدوية.

وقال "فريد" إنه أكد للجانب البيلاروسي استعداد مصر لتقديم الحوافز اللازمة لجعلها قاعدة تصديرية تنطلق منها المنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية، مضيفا أن الجانب البيلاروسي يتطلع لأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والصناعات الدوائية والغذائية.

المناطق الاستثمارية الاستثمار المحلي والأجنبي الحكومة العملة الأجنبية المشروعات الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد والاثنين

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الإيمان بالله واليوم الآخر.. كيف يمنح الإنسان الطمأنينة والاستقرار؟

الإيمان بالله واليوم الآخر.. كيف يمنح الإنسان الطمأنينة والاستقرار؟

الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: ابتلاء النحر لآل إبراهيم لا مثيل له في تاريخ البشرية

الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: أفعال الحج ثابتة بيقين في الشرع ولا علاقة لها بأفعال الجاهلية

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد