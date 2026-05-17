الخدمات البيطرية تحصن أكثر من 4.4 مليون رأس ماشية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 4,448,807 جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.

تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن فرق التحصين الميدانية تواصل تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الأقنص أن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية بلغ 2,389,634 رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي التحصينات ضد مرض حمى الوادي المتصدع 2,059,173 رأس، مشيرًا إلى استمرار أعمال التحصين والترقيم والتسجيل بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة، مع تقديم الدعم الفني الكامل للفرق البيطرية، لضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين بمختلف القرى والنجوع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.

وأكد الأقنص أن الحملة القومية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بما يعزز من جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى الاستمرار في التعاون مع اللجان البيطرية والسماح بإجراء التحصينات الدورية وتسجيل البيانات، حفاظًا على صحة الحيوانات وزيادة الإنتاجية ودعمًا لجهود الدولة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وللاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، يرجى التواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على رقم: 19561.