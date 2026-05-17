قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: الزمالك اتصلح حاله بعد رحيل دونجا وناصر ماهر
حمادة عبداللطيف: لاعبو الزمالك غير مُؤهلين للنهائيات.. ومعتمد جمال يتحمل خسارة الكونفدرالية
هل يجوز تخصيص العشر الأوائل من ذي الحجة بقيام الليل في جماعة؟.. علي جمعة يجيب
«أضا»: الزمالك لم يظهر بمستوى النهائي .. واتحاد العاصمة استحق التتويج
أعمال الحج في التاسع من ذي الحجة.. يوم الوقوف بعرفة
بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد
«الغندور»: اتحاد العاصمة استحق كأس الكونفدرالية.. والزمالك انهار بدنيًا وفنيًا أمام الجماهير
ما هو الشرك الأصغر الذي حذّر منه النبي؟.. لا يعرفه الكثير
وفقاً لآخر تحديثات.. سعر الريال السعودي رسميًا في مصر
12 نسخة فقط.. ظهور جيب رانجلر على طريقة كابتن أمريكا |صور
تحذير عاجل من Google لمستخدمي أندرويد.. ثغرة تخترق هاتفك دون أن تلمسه
«المأمور»: إصابة «المهدي» أثرت على الزمالك.. والشناوي الأجدر بحراسة مصر في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخدمات البيطرية تحصن أكثر من 4.4 مليون رأس ماشية

جرعة تحصينية
جرعة تحصينية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 4,448,807 جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.

تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية 

 

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن فرق التحصين الميدانية تواصل تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الأقنص أن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية بلغ 2,389,634 رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي التحصينات ضد مرض حمى الوادي المتصدع 2,059,173 رأس، مشيرًا إلى استمرار أعمال التحصين والترقيم والتسجيل بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة، مع تقديم الدعم الفني الكامل للفرق البيطرية، لضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين بمختلف القرى والنجوع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.

وأكد الأقنص أن الحملة القومية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بما يعزز من جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى الاستمرار في التعاون مع اللجان البيطرية والسماح بإجراء التحصينات الدورية وتسجيل البيانات، حفاظًا على صحة الحيوانات وزيادة الإنتاجية ودعمًا لجهود الدولة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وللاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، يرجى التواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على رقم: 19561.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

مدرسة الشهيد ياسر جنينة

رسمياً..إلغاء قرار تحويل مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق ليابانية

مجلس النواب

أزمة سيستم المعاشات تعود للبرلمان.. وتحرك رسمي خلال ساعات| تفاصيل

ذروة الموجة الحارة

ممنوع الخروج ظهرًا إلا للضرورة.. غدًا ذروة الموجة الحارة والأرصاد ترفع مستوى التحذير

ترشيحاتنا

غزل المحلة

بقيادة أحمد خطاب.. تعرّف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق غزل المحلة

الزمالك

كم يحصد الزمالك بعد خسارة لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة؟

جماهير الزمالك

رد فعل غير متوقع من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام العاصمة

بالصور

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

مسرح طب الزقازيق يحصد المراكز الأولى في مسابقة الثلاثة فصول على مستوى الجامعة

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد