رسميا.. مصر تستضيف قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا إسناد استضافة مراسم قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 إلى مصر، وذلك استعدادًا لانطلاق مشوار التصفيات المؤهلة للبطولة القارية المقبلة.

وأوضح «كاف» عبر موقعه الرسمي أن مراسم سحب القرعة ستقام يوم الثلاثاء 19 مايو الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بمشاركة 48 منتخبًا سيتم توزيعهم على 12 مجموعة.

ومن المنتظر أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، التي تستضيفها بشكل مشترك كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا في صيف عام 2027.

كما كشف الاتحاد الإفريقي عن الجدول الزمني للتصفيات، حيث تنطلق المنافسات يوم 21 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 30 مارس 2027، على أن تُقام الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، فيما تُلعب الجولتان الثالثة والرابعة في نوفمبر، بينما تُختتم التصفيات بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة في مارس 2027.

ومن المقرر أن تُفتتح بطولة كأس أمم إفريقيا يوم 19 يونيو 2027، بينما تُقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام نفسه.