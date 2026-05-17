بيان عاجل من وزارة الدفاع الإماراتية بشأن محطة براكة للطاقة النووية

نجحت الدفاعات الجوية الإماراتية في التعامل مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها ؛ أنه تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وبينت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.

وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على أنه على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.