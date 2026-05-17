الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار العراق

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع علي فالح الزيدي، رئيس وزراء العراق، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه، معربًا عن تمنياته للعراق بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل الحكومة الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين، خاصة في إطار التحضير لانعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص بغداد على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق، وضرورة إبعاد البلاد عن أي صراعات إقليمية قد تؤثر على استقرارها.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة لحماية سيادة الدول العربية والحفاظ على أمن واستقرار شعوبها في ظل التحديات الإقليمية