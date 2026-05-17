إيران وأمريكا أمام أخطر سيناريو.. هل تفشل الدبلوماسية وتبدأ الضربة العسكرية؟

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعرض لضغوط بسبب عامل الوقت، ويتعامل مع الحرب الإيرانية وكأن العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث يوجد قطبٌ أوحد يملك التفوق العسكري، ويعتقد أن ذلك سيمكنه من تحقيق أهدافه.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة القاهرة الإخبارية، أن كل تحركات ترامب تؤدي إلى تضييق هذه الأهداف، فكلما مرّ الوقت، تبيّن أن موقف إيران أصبح أكثر قوة، مما يقلل من قدرة ترامب على التفاوض، متابعة: "وقد رأينا ذلك عندما قدمت إيران مقترحًا آخر يعكس هذه القوة المتزايدة، إذ طُرحت مطالب إضافية تتعلق بإنهاء دائم للأعمال العدائية، وليس مجرد هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار".

وتابعت: "تطالب إيران بأن يكون لها دور أو سيطرة على ملفات معينة، إلى جانب تعويضات مالية، وكذلك تثبيت حقوقها السيادية فيما يتعلق ببرنامجها النووي".

وواصلت: "في المقابل، أصبح موقف ترامب أكثر ضعفًا، لأننا رأينا أن الحصار البحري لم يكن فعالًا كما كان في بداياته، فقد تمكنت بعض السفن من العبور، لكن الأهم أنه في ظل القمة الأخيرة لترامب، رأينا أن إيران سمحت بمرور نحو 30 شحنة نفط، ما اعتُبر استغلالًا لهذه المرحلة لترسيخ سيطرتها على المضيق".

