صحة غزة: 72769 شهيدا و172704 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,769 شهيدا، و172,704 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، و40 إصابة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 877 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,602، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.