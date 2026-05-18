وامكيلي : الاضطرابات الجيوسياسية تجعل من التكامل الاقتصادي الأفريقي ضرورة

أكد الأمين العام لـ الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني أن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وتصاعد النزعات الحمائية تجعل من التكامل الاقتصادي الأفريقي ضرورة استراتيجية وليست خياراً، وأن بناء سوق أفريقية موحدة عبر منطقة التجارة الحرة القارية يمثل الطريق نحو تعزيز الصمود الاقتصادي وتحقيق التصنيع والسيادة الاقتصادية للقارة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثالثة من منتدى BIASHARA Afrika “بياشارا أفريقيا 2026” المنعقد في لومي، والذي تستضيفه حكومة توجو بالتعاون مع الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA ، للمرة الأولى في غرب أفريقيا.

وشدد ميني أن البنية المؤسسية للاتفاقية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة مع إطلاق نظام الدفع والتسوية الأفريقي PAPSS بدعم من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، والذي ساهم في خفض تكلفة التجارة البينية عبر إتاحة المدفوعات بالعملات المحلية، إلى جانب التقدم في رقمنة التجارة من خلال أدوات مثل التعرفة الجمركية الإلكترونية وآليات الإبلاغ عن الحواجز غير الجمركية.