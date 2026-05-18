شراكة بين ليجاسي للفنادق ومكتب ترينت جونز العالمي لتطوير جولف مينا هاوس

أعلنت شركة ليجاسي للفنادق توقيع شراكة استراتيجية مع مكتب المهندس المعماري العالمي روبرت ترينت جونز RTJ2، لتطوير جولف فندق مينا هاوس ، أحد فنادق مجموعة طلعت مصطفى.

قام بتوقيع الشراكة عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، والمهندس المعماري روبرت ترينت ، أحد أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم . وبموجب الشراكة ستشمل أعمال التطوير تحسين التصميم العام للملعب واضافة مرافق راقية تتماشى مع معايير الرفاهية العالمية.

وأكد عمر هشام طلعت ، أن تاريخ ملعب جولف مينا هاوس يمتد لأكثر من 100 عامًا، ليجسد ليس مجرد تاريخ، بل تجربة تراثية متكاملة، مشيراً إلى أن جولف مينا هاوس يعد وجهة استثنائية لعشاق الجولف ويقع في موقع متميز أمام الأهرامات .

وأشار إلى أن تطوير جولف مينا هاوس يستهدف تقديم تجربة جولف عالمية المستوى فريدة من نوعها ، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الفاخرة على مستوى العالم وتشجيع السياحة الرياضية.

وأضاف عمر هشام ، أن مجموعة طلعت مصطفى تولي اهتماماً كبيراً بدعم الرياضة باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأوضح أن اهتمام "طلعت مصطفى" برياضة الجولف يظهر بوضوح، من خلال ما تضمه مشروعات المجموعة المختلفة من عدد من ملاعب الجولف المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية متميزة لرياضة الجولف.

وتابع: "يعد ملعب جولف مدينتي من أبرز ملاعب المجموعة، بالإضافة إلى ملاعب الجولف قيد الإنشاء، مثل ملعب جولف "ساوث ميد" العالمي الذي يضم 18 حفرة وسيكون الأول من نوعه بالساحل الشمالي الغربي لمصر، بالإضافة إلى ملعب جولف "شرم باي" المطل على البحر الأحمر بمدينة شرم الشيخ" .

واختتم عمر هشام تصريحاته ، قائلا : "تأتي هذه الشراكة استكمالًا للتعاون المثمر مع مكتب روبرت ترينت جونز، الذي سبق له تصميم ملعبي جولف مدينتي ومشروع ساوث ميد، بما يعكس الثقة في خبراته العالمية وقدرته على تقديم تجارب جولف بمعايير دولية متميزة".

من جانبه ، قال ترينت جونز، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة روبرت ترينت جونز العالمية، بأن الشركة تعمل على تطوير واحداً من أهم ملاعب الجولف في المنطقة، وهو ملعب جولف مينا هاوس، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى أكثر من 100 عاماً. وأوضح أن الشراكة تستهدف إعادة تطوير هذا الملعب الأيقوني التاريخي وتقديم تجربة استثنائية لعشاق الجولف، خاصة في ظل الإطلالة الفريدة على أهرامات الجيزة. وأعرب جونز عن تطلعه لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع بهذه التجربة المميزة التي تجمع بين الرياضة والتراث والتاريخ.

يُشار الى ان شركة أيكون ، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى ، تستحوذ على 51% من شركة ليجاسي التي تمتلك فندق مينا هاوس .