أبو العلا: الزمالك يستحق التحية رغم الظروف الصعبة.. ولم يكن أحد يتوقع منافسته

أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم موسمًا جيدًا رغم الأزمات العديدة التي واجهته، مشيرًا إلى أن المنافسة حتى المراحل الأخيرة من الموسم تُحسب للاعبين والجهاز الفني.

وقال أبو العلا، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "التوفيق لم يحالف الزمالك في نهائي الكونفدرالية، والسيناريو كان صعبًا للغاية، كما واجه الفريق العديد من الصعوبات".

وأضاف: "لم يكن أحد يتوقع أن ينافس الزمالك حتى النهاية سواء في الكونفدرالية أو الدوري، خاصة أن الفريق كان يمر بظروف صعبة، واضطر لبيع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية لتجاوز الأزمات".

وتابع: "أتوقع فوز الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة الأخيرة من الدوري المصري".

وأتم: "الزمالك هو أكثر فريق يعاني من الضغوط قبل مباراة سيراميكا بسبب الإصابات والغيابات، لكن في كل الظروف يجب توجيه الشكر لهذا الفريق لأنه نجح في تخطي الكثير من الأزمات والظروف الصعبة".