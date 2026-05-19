رياضة

شبانة: نتحدث في إلغاء الهبوط وتغيير شكل الدوري الآن.. خلاص مشوها بالحب

الدوري المصري الممتاز
يارا أمين

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حالة الغموض المسيطرة على شكل الدوري المصري الممتاز تثير العديد من علامات الاستفهام، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن نظام البطولة خلال الموسم المقبل.

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "يوم الأربعاء هو يوم الحسم في الدوري المصري، وهناك إثارة كبيرة في المنافسة".

وأضاف: "ما هو شكل الدوري المصري في الموسم المقبل؟ أليست الرابطة قد أعلنت من قبل شكل الدوري لمدة 3 سنوات؟ ولماذا تخرج تصريحات اليوم تؤكد أن شكل الدوري سيتحدد بعد نهاية الموسم؟".

وتابع:"لا بد أن نسمع ردًا قاطعًا من الرابطة اليوم بشأن شكل الدوري وإلغاء الهبوط، لأن هناك أمورًا كثيرة غير واضحة حتى الآن، ولا نعرف كيف سيكون شكل البطولة".

وواصل: "هل سينهي الزمالك ملف الرخصة؟ وماذا سيفعل اتحاد الكرة؟ ونحن على بعد أيام قليلة من كأس العالم".

وأشار شبانة إلى ضرورة وجود لوائح واضحة وثابتة، قائلًا: "من المفترض أن تكون هناك أسس ولوائح واضحة، فكيف حتى الآن لا نعرف من سيشارك في الكونفدرالية؟".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا بد أن يكون هناك نظام واضح، وليس إدارة الأمور بالحب سواء في شكل الدوري أو ملف الهبوط".

