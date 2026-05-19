خلال مؤتمر صحفي.. أيمن فتحي: توجهات الدولة لتطوير الموانئ تدعم توسعاتنا

أكد المهندس أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة Sky Investments Holding، أن توجه الدولة المصرية نحو تطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية يعزز مناخ الاستثمار ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات استراتيجية.

وأوضح المهندس أيمن فتحي حسين، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة تستند إلى موقعها الجغرافي المتميز وشبكة موانئها المتطورة، إلى جانب مشروعات الربط والنقل الحديثة، ما يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية يستحوذ على الحصة الأكبر من استثمارات الشركة خلال المرحلة الحالية، ضمن استراتيجية تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة، فيما تمثل الاستثمارات العقارية نحو 30% من إجمالي محفظة المجموعة.

وكشف عن حصول الشركة على مشروع داخل ميناء برج العرب بعد دراسة متكاملة لاحتياجات السوق، خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز تقديم خدمات متطورة داخل الميناء.

وأضاف أن المجموعة أبرمت شراكات وتوكيلات مع شركات عالمية، من بينها سامسونج مؤكدًا أن السوق المحلية تمتلك فرص نمو واعدة مدعومة بالمشروعات القومية.