حبس المتهم بقتل سائق تاكسي بالغردقة 4 أيام على ذمة التحقيقات

ابراهيم جادالله

قررت نيابة الغردقة حبس المتهم بقتل سائق تاكسي بمدينة الغردقة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك عقب اعترافه بارتكاب الجريمة وسرقة السيارة الخاصة بالمجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الجمعة الماضية، عندما خرج الشاب محمود أحمد، الشهير بين أهله وأصدقائه بمحافظة سوهاج بـ«فارس»، لممارسة عمله المعتاد على سيارة التاكسي بمدينة الغردقة، بحثًا عن لقمة العيش، دون أن يعلم أن تلك الرحلة ستكون الأخيرة في حياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استوقف المجني عليه أمام مستشفى الغردقة بالدهار، وطلب توصيله إلى منطقة مبارك 6، قبل أن ينتقل من المقعد الأمامي إلى الخلفي داخل السيارة، ثم أشهر سلاحًا أبيض وهدد السائق للاستيلاء على السيارة ومتعلقاته الشخصية.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه حاول مقاومة المتهم والدفاع عن نفسه، إلا أن الأخير تعدى عليه بعنف داخل السيارة حتى أسقطه غارقًا في دمائه، ثم ألقى بجثمانه بمنطقة مبارك 6 وفر هاربًا بالسيارة والهاتف المحمول الخاص بالضحية.

ونُقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات في محاولة لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، لتبدأ بعدها الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبها.

وتمكنت أجهزة الأمن، عقب فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير السيارة وسماع أقوال الشهود، من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يُدعى «ع. ن. ا» ويبلغ من العمر 26 عامًا، ويعمل شيف بأحد المطاعم، وله محل إقامة بالغردقة، كما تبين أنه مسجل خطر في قضايا سرقات.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه خطط للاستيلاء على السيارة واستخدامها في أعمال غير مشروعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الجريمة لإجراء المعاينة، كما تقرر نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كوم بيت داود بمركز جرجا في محافظة سوهاج، مسقط رأس المجني عليه، حيث شيع الأهالي جثمانه وسط حالة من الانهيار والحزن الشديد بين أسرته وأقاربه ومحبيه.

منح دراسية ودعم للكوادر.. تفاصيل تعاون الجامعة العربية وجنوب السودان

وزير الخارجية يشرح لـCNN دور مصر لاحتواء أزمات الشرق الأوسط

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,772.. واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

