لقب الدوري الإسباني مفتاح العقد.. شرط صارم في عودة مورينيو لريال مدريد

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أصبح قريبًا للغاية من العودة إلى ريال مدريد، بداية من موسم 2026-2027، بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة النادي على معظم تفاصيل العقد.

وبحسب التقرير، فقد تم الاتفاق مبدئيًا على مدة التعاقد وقيمة الراتب، مع بقاء خطوة التوقيع الرسمي والإعلان المنتظر خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل موسم صعب مر به ريال مدريد، حيث تولى الإسباني ألفارو أربيلوا المهمة بشكل مؤقت عقب إقالة تشابي ألونسو في يناير الماضي بسبب تراجع النتائج، إلى جانب خسارة كأس السوبر الإسباني وأزمة داخل غرفة الملابس، لينهي الفريق الموسم دون أي بطولة للعام الثاني على التوالي بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك وفقدان الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو حسم موقفه من ناديه الحالي، بعدما أبلغ روي كوستا برفضه تمديد عقده مع بنفيكا، رغم العرض المقدم للاستمرار موسمين إضافيين مع تحسين المقابل المادي.

كما أشارت “آس” إلى أن توقيع العقود الرسمية تأجل لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتثبيت فلورنتينو بيريز رئيسًا لريال مدريد بشكل رسمي يوم 24 مايو الجاري، بعد نهاية العملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن يمتد عقد مورينيو مع ريال مدريد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي حال التتويج بالدوري الإسباني، على أن يتوجه المدرب البرتغالي خلال الأيام المقبلة إلى مدريد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وبدء مشروعه الجديد مع الفريق الملكي.