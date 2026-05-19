عمرو صالح: متابعة الرئيس للاقتصاد تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات العالمية والإقليمية

أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي سابقاً، أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، في ظل التوترات الإقليمية والجيوسياسية الراهنة.

وأوضح صالح، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن المتابعة المباشرة من القيادة السياسية للملف الاقتصادي تعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا المستوى من التنسيق والمتابعة بين القيادة السياسية والبنك المركزي لا يحدث بصورة متكررة في العديد من الدول.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يعاني حاليًا من موجات تضخم وارتفاعات كبيرة في الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة شهدت زيادات تجاوزت الضعف، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتوترات الإقليمية والحروب الجيوسياسية، سواء من خلال تراجع إيرادات قناة السويس أو ارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، إلى جانب التأثيرات التي تطال قطاعي السياحة والاستثمار.

ورغم هذه التحديات، شدد مستشار البنك الدولي السابق على قوة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر تحتل المرتبة الـ18 عالميًا من حيث القوة الشرائية، والمركز الـ42 عالميًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما تُعد من بين أكبر ثلاث اقتصادات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.