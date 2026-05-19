الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عضو صناعة النواب: الدلتا الجديدة نقلة إستراتيجية لبناء اقتصاد إنتاجي وتمكين حقيقي للشباب

النائب مدحت الكمار
فريدة محمد

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرسائل التي حملها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع “الدلتا الجديدة” تعكس بوضوح رؤية دولة تتحرك بإرادة سياسية صلبة نحو بناء اقتصاد إنتاجي حديث قائم على التوسع الزراعي والتصنيع المرتبط به، وليس مجرد مشروعات عمرانية تقليدية.

وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع “الدلتا الجديدة” يمثل أحد أكبر مشروعات التنمية الشاملة في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط من حيث المساحة أو حجم البنية التحتية، ولكن من حيث الفلسفة التي يقوم عليها، والتي تستهدف إعادة تشكيل الخريطة السكانية والاقتصادية للدولة، وتقليل الضغط عن الوادي والدلتا القديمة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والعمل والإنتاج.

دمج التنمية الزراعية بالتنمية الصناعية واللوجستية

وأشار “عضو صناعة البرلمان” إلى أن المشروع يعد نموذجًا متكاملًا لدمج التنمية الزراعية بالتنمية الصناعية واللوجستية، حيث لا يقتصر على استصلاح الأراضي فقط، بل يمتد ليشمل سلاسل قيمة متكاملة من الزراعة إلى التصنيع الغذائي والتعبئة والتصدير، وهو ما يخلق فرصًا اقتصادية واسعة أمام القطاع الخاص، وخاصة الشباب ورواد الأعمال.

وأضاف النائب أن، ما تم تنفيذه من بنية تحتية ضخمة، سواء في شبكات الطرق والمحاور الجديدة أو محطات الكهرباء والطاقة، يعكس حجم الجهد المبذول لتأسيس بيئة استثمارية قادرة على استيعاب توسع عمراني وزراعي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في توفير مقومات الحياة والعمل في مناطق كانت في السابق غير مستغلة بالشكل الأمثل.

ولفت الكمار، إلى أن العنصر الأهم في المشروع هو البعد الاجتماعي، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المواطنين، مع إتاحة مجالات جديدة أمام الشباب في الزراعة الذكية، وإدارة المشروعات الزراعية الكبرى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وهو ما يمثل تحولًا حقيقيًا في مفهوم التنمية من الدعم إلى الإنتاج.

وأكد عضو مجلس النواب أن، الدولة من خلال هذا المشروع تبعث برسالة واضحة مفادها أن التحديات يمكن تحويلها إلى فرص، وأن الإرادة السياسية عندما تقترن بالتخطيط العلمي والتنفيذ الجاد قادرة على تحقيق إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع.

وشدد نائب القليوبية على أن التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي لمصر، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة والأعلاف، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه بالتأكيد على أن "الدلتا الجديدة"، ليست مجرد مشروع زراعي، بل مشروع دولة كاملة يعيد رسم مستقبل التنمية في مصر، ويفتح الباب أمام جيل جديد من الشباب ليكون شريكًا أساسيًا في البناء والإنتاج، وليس مجرد متلقٍ لفرص العمل التقليدية.

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

