قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تكشف أرقامًا صادمة عن المعلومات الطبية المضللة.. ومصر تحقق إنجازًا تاريخيًا بالقضاء على «التراكوما»
الأزهر يوضح عيوب الأضحية.. ابتعد عنها عند الشراء
فيروس الإيبولا لم يصل مصر والإجراءات الوقائية مشددة بالمطارات.. فيديو
رئيس وزراء بريطانيا يحتفل بتتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم بحضور مدبولي
سفير مصر بفرنسا: الجمهورية الجديدة تمضي بثبات نحو مستقبل واعد
رئيس وزراء لبنان: لا تراجع عن حصرية السلاح بيد الدولة والتفاوض باب الحل لإنهاء الحرب
روسيا والصين توقعان 20 وثيقة تعاون جديدة خلال زيارة بوتين إلى بكين
محام: القانون الجديد أبقى سن الحضانة للطفل حتى 15 عامًا مع حق الصغير في التخيير
اليوم.. الحكم على 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر في قضية العمى الجماعي
4000 جنيه مكافآة لأعضاء غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
رئيس لجنة قانون الأحوال الشخصية: لا وسيلة لاكتشاف الزواج العرفي والأزهر يراجع القانون قبل إقراره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أحكام فقهية مهمة عن الأضحية تشغل أذهان المسلمين.. تعرف عليها

الأضحية
الأضحية
محمد شحتة

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مجموعة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالاضحية والتي يكثر السؤال عنها تزامنا مع موسم عيد الأضحى المبارك الذي يحل عليها بعد أيام قليلة. 

إعطاء غير المسلم من الأضحية

في البداية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: «هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية؟»، مؤكدًا أنه لا مانع في ذلك، وأن الأمر فيه سعة للمضحي في كيفية التوزيع.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له، أن للمضحي حرية توزيع الأضحية على من يشاء، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، وفق ما يتيسر له.

وأشار إلى أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء «ثلث للفقراء، وثلث للأقارب والجيران، وثلث لأهل البيت» هو من الأمور التي اعتاد عليها الناس، لكنه ليس فرضًا ملزمًا، بل هو على سبيل الاستحباب والتنظيم.

وأكد أن إعطاء غير المسلمين من الأضحية، سواء كانوا من الأقارب أو من المحتاجين، لا حرج فيه شرعًا، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

خرم أذن الأضحية

كما أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الأضحية التي تم خرم أذنها ونزول دم منها أثناء شرائها، وما إذا كان ذلك يؤثر على صحتها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له، أن هذا الفعل إذا كان لسبب طبي أو علاجي فلا حرج فيه، كما يجوز إذا كان بغرض التمييز بين الحيوانات، بشرط عدم إلحاق أذى مبالغ فيه بها.

وأشار إلى أن الدم الذي ينزل نتيجة هذا الخرم لا يؤثر على صحة الأضحية، طالما أن الحيوان سليم وخالٍ من العيوب الجوهرية التي تؤثر على اللحم أو الصحة العامة، مؤكدًا أن الأضحية في هذه الحالة صحيحة وجائزة.

وأكد أن الإشكال الحقيقي يتعلق بالفعل نفسه، حيث يجب تجنب إيلام الحيوان دون ضرورة، لافتًا إلى أنه في حالة التمييز يمكن استخدام وسائل أخرى لا تسبب أذى، أما إذا كان الأمر طبيًا فيُرجع فيه إلى المختصين، مشددًا على عدم جواز القيام بمثل هذه الأفعال دون حاجة واضحة.

ضرب الأضحية 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم ضرب الأضحية في رجلها لتسهيل الذبح، وما إذا كان ذلك يؤثر على ثواب الأضحية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن تعمد إيذاء الحيوان أو إيلامه قبل الذبح من الأمور المنهي عنها شرعًا، مؤكدًا أن بعض الممارسات الخاطئة، مثل إصابة الحيوان في عرقوبه أو ضربه لإضعافه، لا تجوز.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية شددت على الرفق بالحيوان، وأن الذبح يجب أن يتم بطريقة رحيمة دون تعذيب، لافتًا إلى أن النبي ﷺ أوصى بإحسان الذبح وحدّ الشفرة وإراحة الذبيحة، وهو ما يعكس أهمية التعامل الإنساني مع الحيوان حتى في لحظة الذبح.

وأكد أن الأولى أن يتولى الذبح شخص متخصص أو لديه خبرة، خاصة في حالة العجول والجمال التي تحتاج إلى مهارة، موضحًا أن من لا يجيد الذبح يمكنه حضور الأضحية دون أن يتولاها بنفسه، حتى لا يتسبب في إيذاء الحيوان أو إفساد الشعيرة، مشددًا على أن الأضحية عبادة تقوم على الرحمة والإحسان وليس العنف أو العشوائية.
 

الأضحية حكم الأضحية عيوب الأضحية عيد الأضحى توزيع الأضحية ضرب الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

الاسكان الاجتماعي

إيجار تمليكي بدون مقدم .. طرح جديد لـ شقق الإسكان كاملة التشطيب

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الطقس في مصر

أعلى درجة حرارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

فتحى سند

فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن أزمة تذاكر سيراميكا كليوباترا والزمالك

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

ترشيحاتنا

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

جميله عوض

بالكاجوال.. ظهور لافت لـ جميلة عوض عبر إنستجرام

عائشة بن احمد

بفستان أزرق.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار عبر انستجرام

بالصور

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

أعراض منتصف العُمر عند النساء .. آلام المفاصل واضطرابات النوم أبرزها

النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد