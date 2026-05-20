الجيش الباكستاني يعلن مقـ.تل 22 مسلحا في عملية أمنية بإقليم "شمال وزيرستان"

أعلن الجيش الباكستاني مقتـ.ل 22 مسلحا خلال عملية أمنية تم تنفيذها في منطقة "شيوا" بإقليم "شمال وزيرستان"، مؤكدا عزمه القضاء على آفة الإرهاب في البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم "الأربعاء"، بأنه تم استهداف مخابئ لمجموعة من المسلحين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزتهم خلال عملية أمنية شهدت تبادلا لإطلاق النار بين الجانبين.

وأضافت الإدارة أن المسلحين استخدموا مجموعة من السكان المحليين كدروع بشرية خلال العملية، مشيرة إلى أن عمليات التطهير لا تزال جارية.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".