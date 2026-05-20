وائل كفوري يفاجئ جمهوره برسالة غامضة

رفع المطرب اللبناني وائل كفوري، منسوب الحماس لدى الجمهور، فور نشره رسالة غامضة عبر قناته الخاصة على تطبيق واتساب، وعلى حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

كتب الفنان وائل كفوري دون سابق إنذار التالي: "شفتو عمفرق بيتو لا حكاني ولا حكيتو"، وتابع متسائلاً "عبالكن تسمعوا شو عم بسمع هلق بالستوديو؟".





وشارك كفوري متابعيه على القناة الخاصة به بتسجيل صوتي حصري من أغنيته الجديدة المُرتقبة، وسرعان ما بدأ محبّوه تداول الخبر السار عبر السوشل ميديا، وأعربوا عن حماسهم لجديده الذي أعلن عنه دون ذكر أي تفاصيل إضافية.