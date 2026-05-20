خطة لتطوير التعليم الفني ببني سويف

عقد المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ببني سويف اجتماعاً موسعاً مع موجهي عموم التخصصات الفنية بمختلف نوعيات التعليم الفني «الصناعي – الزراعي – التجاري».

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الحميد مدير التعليم الصناعي، المهندس أحمد عبد الرحمن مدير التعليم الزراعي، وأشرف حزين مدير التعليم التجاري، وسلوى محمد منسق التعليم المزدوج.

وتناول الاجتماع مناقشة أوجه التطوير في برامج التعليم الفني بنظام الثلاث سنوات، إلى جانب استعراض المسمى الجديد للشهادة «البكالوريا المصرية التكنولوجية»، والتي تتضمن تخصصات حديثة ومتطورة لتحل محل شهادة الدبلوم الفني الحالية، بما يسهم في مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد مدير عام التعليم الفني أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بهدف تطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءة مخرجاتها.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، من أبرزها: مناقشة مقترح استبدال مسمى «التعليم الفني» ليصبح «التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي» لمدة دراسة ثلاث سنوات، تحت مسمى «التعليم التكنولوجي».

ومناقشة نظام المحاولات المتعددة للامتحان، حيث تم الاتفاق على السماح للطالب بدخول الامتحان أكثر من مرة، مع احتساب أعلى الدرجات التي يحصل عليها في جميع المحاولات ضمن مجموعه الكلي، على أن تكون المحاولة الأولى مجانية.

و التأكيد على أن تتضمن امتحانات المواد التخصصية تقييماً عملياً لقياس الجدارة المهنية للطالب وتنمية مهاراته التطبيقية.

و مناقشة إمكانية إنشاء مدارس ثانوية مهنية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين تحت مسمى «البرنامج التعليمي الثانوي المهني»، بهدف إعداد كوادر مهنية مؤهلة في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، تم تكليف إدارات التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بإعداد مقترحات خاصة بكل تخصص وفقاً لطبيعة كل نوعية، وذلك طبقاً لما جاء بالقرار الوزاري، تمهيداً لعرضها على السيد نائب الوزير.



