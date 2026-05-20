علي جمعة: ترك الشعر والأظافر للمضحي سنة وليس فرضًا

مع اقتراب حلول شهر ذي الحجة واستعداد المسلمين لشعيرة الأضحية، تتجدد التساؤلات كل عام حول حكم الامتناع عن قص الشعر والأظافر للمضحي، وهل يُعد واجبًا شرعيًا أم مجرد سنة مستحبة. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي جمعة تفاصيل الحكم الشرعي، مبينًا الفئات المخاطبة بهذه السنة وموعد بدايتها ونهايتها.

التشبه بالحجاج.. الحكمة من ترك الشعر والأظافر

أكد علي جمعة أن الامتناع عن أخذ الشعر والأظافر للمضحي يحمل معنى روحانيًا يرتبط بالتشبه بالحجاج، موضحًا أن الأضحية متصلة بمناسك الحج وقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، لذلك جاءت هذه السنة تعظيمًا للشعائر والتقرب إلى الله.

الحكم الشرعي.. سنة وليست واجبًا

وأوضح أن ترك الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية يُعد سنة مستحبة وليس فرضًا، مشددًا على أن من أخذ من شعره أو أظافره فلا إثم عليه ولا فدية، لأن المقصود هو نيل الثواب والتعرض لنفحات الله دون تشدد أو مغالاة.

من المخاطب بهذه السنة؟

وأشار إلى أن هذه السنة تخص صاحب الأضحية نفسه، فإذا كان رب الأسرة هو المضحي تعلقت السنة به وحده، ولا تُلزم الزوجة أو الأبناء أو باقي أفراد الأسرة.

وأضاف أنه إذا كانت المرأة هي صاحبة الأضحية واشترتها من مالها الخاص ونوت التضحية، فإنه يُسن لها أيضًا ترك الشعر والأظافر حتى تذبح أضحيتها.

متى يبدأ الامتناع عن قص الشعر والأظافر؟

وبيّن علي جمعة أن وقت العمل بهذه السنة يبدأ مع دخول شهر ذي الحجة ويستمر حتى ذبح الأضحية، لافتًا إلى أن من يجد مشقة في ترك الشعر أو الأظافر يمكنه الأخذ منهما في آخر أيام ذي القعدة قبل دخول الشهر الكريم.

سنة للتقرب إلى الله لا للتشدد

وشدد على أن هذه الأمور من السنن التعبدية والشعائر التي يتقرب بها العبد إلى الله طلبًا للأجر والبركة، مؤكدًا أن الغاية منها الطاعة وتعظيم الشعائر، وليس التشدد أو التفاخر بين الناس.

وفي ختام حديثه، أكد علي جمعة أن من أراد الأضحية فالأفضل له أن يترك شعره وأظافره من أول ذي الحجة حتى يذبح، فإن أخذ منهما فلا حرج عليه، لأن الأمر في الأصل سنة مستحبة تقوم على التيسير والرحمة.