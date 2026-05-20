قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرد ياسين مرعي وهدف تريزيجيه.. الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول
انتهاء الشوط الأول بتقدّم الزمالك على سيراميكا بهدف نظيف
من 8 مساء الخميس إلى 2 صباح الجمعة.. غلق كوبري قصر النيل للقادم من ميدان الجيزة
بالجهود الذاتية.. افتتاح مستشفى البر التخصصي بدمياط
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية النزهة الإرهابية لـ 20 يوليو
بدون تغيير.. استقرار أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم
حكم صيام يوم عرفة وفضله للحاج وغير الحاج
زلاكة يفتتح التهديف لبيراميدز أمام سموحة
ضربة موجعة للاحتلال.. إصابة قائد اللواء 401 الإسرائيلي بمسيرة لحزب الله جنوب لبنان
مرور 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف عدي الدباغ
العملات الأجنبية تستقر في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار بكام؟
تكريم الزميلة أوركيد سامي الصحفية بـ صدى البلد من المهرجان الكاثوليكي للسينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مترو أبو قير الجديد .. موعد التشغيل وخطة تطوير ترام الرمل

مترو أبو قير الجديد.. موعد التشغيل وخطة تطوير ترام الرمل
مترو أبو قير الجديد.. موعد التشغيل وخطة تطوير ترام الرمل
عبد الفتاح تركي

مترو أبو قير الجديد .. تواصل الدولة تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الحديثة داخل محافظة الإسكندرية، ضمن خطة موسعة تستهدف تطوير البنية التحتية وتقليل التكدس المروري وتحسين كفاءة وسائل النقل العام، حيث كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع مترو أبو قير الجديد ومشروع تطوير ترام الرمل، اللذين يعدان من أكبر مشروعات النقل الأخضر الجاري تنفيذها داخل المحافظة .

ويحظى مشروع مترو الإسكندرية الجديد باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع تزايد معدلات البحث عن موعد التشغيل التجريبي وخطط تطوير وسائل النقل الجماعي الحديثة، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مشروعات البنية التحتية ووسائل المواصلات الذكية في مختلف المحافظات .

واقرأ أيضًا:

مخطط مترو الإسكندرية

موعد التشغيل التجريبي لمترو أبو قير

أعلن اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن التشغيل التجريبي لمشروع مترو أبو قير سيبدأ خلال شهر مارس 2027، مؤكدًا أن المشروع يتم تنفيذه وفق أحدث المعايير العالمية المستخدمة في نظم النقل الجماعي الحديثة .

وأوضح جويلي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مشروع تطوير ترام الرمل، أن مترو الإسكندرية الجديد سيحدث نقلة كبيرة في حركة النقل داخل المحافظة، كما سيتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير خط ترام الرمل، بما يساهم في إنشاء شبكة نقل جماعي متطورة وصديقة للبيئة تخدم مختلف مناطق المدينة .

تطوير شامل لخط ترام الرمل

أكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن مشروع تطوير ترام الرمل يمتد من محطة فيكتوريا حتى محطة الرمل، ويستهدف رفع كفاءة منظومة النقل الجماعي وربط أحياء الإسكندرية المختلفة بوسائل نقل حديثة وسريعة وآمنة .

وأضاف أن المشروع يتضمن تشغيل أسطول جديد يضم 30 قطارًا حديثًا، بسعة تصل إلى 610 ركاب للقطار الواحد، بينما تصل السرعة التشغيلية إلى 70 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل زمن الرحلة إلى نحو 33 دقيقة فقط .

ويمثل المشروع أحد أهم مشروعات النقل الحضري الحديثة داخل الإسكندرية، خاصة مع الاعتماد على وسائل نقل جماعي كهربائية تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين السيولة المرورية داخل المدينة .

مترو الإسكندرية

إعادة توزيع العاملين بترام الرمل

وفيما يتعلق بالعاملين في مرفق ترام الرمل القديم، أوضح اللواء طارق جويلي أنه تم إعادة توزيع العمالة الفنية والإدارية على عدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمشروع .

وأشار إلى أن الجهات التي تم نقل العاملين إليها تشمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والموانئ المصرية ومرفق ترام المدينة السطحي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على استقرار العاملين وضمان استمرار حصولهم على جميع حقوقهم الوظيفية والمالية .

وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لإعادة دمج العاملين مع الجهات التي تم نقلهم إليها، بما يضمن الحفاظ الكامل على أوضاعهم الوظيفية خلال فترة تنفيذ المشروع .

خطة تدريب العاملين على الأنظمة الحديثة

شدد رئيس الهيئة القومية للأنفاق على أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتدريب العناصر المميزة من العاملين على نظم التشغيل الإلكترونية الحديثة وأنظمة الأمان المتطورة، تمهيدًا لإعادتهم للعمل داخل مشروع ترام الرمل الجديد عقب التشغيل الرسمي .

وأوضح أن فترة تنفيذ المشروع تستغرق نحو عامين، مؤكدًا أن أعمال التدريب والتأهيل ستتم بالتوازي مع تنفيذ الأعمال الإنشائية والتطويرية، بهدف إعداد كوادر فنية قادرة على التعامل مع أحدث أنظمة النقل الذكية المستخدمة داخل المشروع .

مترو أبو قير

تفاصيل مشروع تطوير ترام الرمل

يشهد مشروع تطوير ترام الرمل تنفيذ مجموعة من الحلول الهندسية الحديثة التي تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الزحام المروري داخل الإسكندرية، وتشمل الأعمال الآتية:

  • تقليص عدد المحطات إلى 24 محطة متطورة .
  • إنشاء مسار علوي بطول 11 محطة لتخفيف التكدس المروري .
  • تطوير الورشة الرئيسية وتوسعتها .
  • تزويد المحطات بأسانسيرات ودورات مياه لخدمة ذوي الهمم .
  • الحفاظ على الطابع المعماري لـ5 محطات تراثية .

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة شاملة لتطوير وسائل النقل الجماعي داخل الإسكندرية وتحويلها إلى منظومة أكثر سرعة وكفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة .

450 ألف راكب يوميًا مستهدفون من المشروع

من المقرر أن يخدم مشروع تطوير ترام الرمل ومترو أبو قير نحو 450 ألف راكب يوميًا، في إطار جهود الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة وتقليل الاعتماد على وسائل النقل الفردية، بما ينعكس على خفض معدلات الازدحام وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

ويعد المشروع جزءًا من استراتيجية تطوير النقل الحضري المستدام، التي تستهدف توفير وسائل مواصلات متطورة وآمنة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط التنمية والتوسع العمراني داخل المدن الكبرى.

مترو أبو قير موعد تشغيل مترو أبو قير مترو الإسكندرية الجديد تطوير ترام الرمل ترام الرمل الجديد الهيئة القومية للأنفاق مشروع مترو الإسكندرية موعد التشغيل التجريبي لمترو أبو قير قطارات ترام الرمل النقل الجماعي في الإسكندرية مشروعات النقل في مصر تطوير المواصلات بالإسكندرية أخبار مترو الإسكندرية ترام الرمل 2027 وسائل النقل الحديثة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الإسكان الاجتماعي

بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

أرشيفية

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. تفشي إيبولا في أفريقيا يتوسع والوفيات تتجاوز 130 حالة

بوتين و شي

يوم الفراق 3 فصول خريف.. بوتين يرحب بالرئيس شي على الطريقة الصينية

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

تونس تحتضن الاحتفالية الرابعة عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة

بالصور

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

تمنع تحويل الأورام لسرطان وتقهر أشهر الأمراض.. اكتشف فوائد فاكهة خارقة

السرطان
السرطان
السرطان

موسم عيد الأضحى 2026.. محمد رمضان وعز وكريم عبد العزيز وأحمد داود في مواجهة سينمائية قوية |تقرير

أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد