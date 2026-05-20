نقل المخرج علي الغزولي إلى المستشفى.. ومناشدات بعلاجه على نفقة الدولة

تداول عدد من السينمائيين والنقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تطالب بسرعة التدخل لعلاج المخرج التسجيلي الكبير علي الغزولي على نفقة الدولة، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكتبت الناقدة صفاء الليثى منشور عبر حسابها على فيسبوك جاء فيه ، نداء وتدخل عاجل ل"الجمهورية الجديدة".. لابد من تدخل عاجل للدولة لعلاج استاذنا الدكتور علي الغزولي ساحر السينما التسجيلية بمصر على نفقة الدولة ممثلة ب وزارة الثقافة.

وأضافت: حالياًد.علي الغزولي موجود بمستشفى كوبري القبة العسكري د.علي الغزولي رمز من رموز الدولة الثقافية ربنا يشفيه".

علي الغزولي

ويعد علي الغزولي واحدًا من أبرز رواد السينما التسجيلية في مصر، حيث ارتبط اسمه بتوثيق تفاصيل الحياة المصرية من خلال أعمال حملت طابعًا إنسانيًا وبصريًا مميزًا، ما منحه لقب «شاعر السينما التسجيلية». حصل الغزولي على دبلوم فن الإعلام عام 1960، ثم نال الدكتوراه في التصوير السينمائي من المركز التجريبي للسينما في روما عام 1961.

بدأ مشواره الفني مديرًا للتصوير في عدد من الأفلام الروائية والتسجيلية عام 1962، قبل انتقاله للعمل بالتلفزيون المصري عام 1966، ليتخصص بعدها في إخراج الأفلام التسجيلية، كما تولى إدارة الأفلام التسجيلية والمونتاج والرسوم المتحركة بالتلفزيون خلال فترة الثمانينيات.

وقدم الغزولي عددًا من الأعمال البارزة، من بينها فيلم «صيد العصاري» الحاصل على الجائزة الذهبية بمهرجان قرطاج عام 1990، وفيلم «الريس جابر» الفائز بالجائزة الفضية في مهرجان دمشق الدولي عام 1993، إلى جانب فيلم «حكيم سانت كاترين» الذي نال الجائزة الذهبية بالمهرجان القومي للإسماعيلية عام 1988.

تكريمات علي الغزولي

وخلال مسيرته الفنية، حصد العديد من التكريمات والجوائز، أبرزها «نوط الامتياز» عام 1986، و«وسام العلوم والفنون» من الطبقة الأولى عام 1994، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الجوائز المحلية والدولية.