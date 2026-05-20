محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية لقرية إبيج في كفر الزيات

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية إبيج التابعة لمركز كفر الزيات، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان وصول الخدمة الطبية المجانية لجميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2225 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1366 مترددًا، شملت إجراء 60 تحليل دم، و74 تحليل طفيليات، و22 فحصًا بالموجات الصوتية، بالإضافة إلى 92 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمئن” للكشف المبكر.

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 869 مواطنًا بالمجان، وإجراء خلع الأسنان لـ 21 حالة، وتحويل حالة واحدة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، كما تم تنظيم 13 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 227 مترددًا، وشارك 166 مواطنًا في الاستبيان الخاص برضا المنتفعين، مع استمرار متابعة كافة الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.