حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام تسع ذى الحجة.. الإفتاء تجيب
شيماء جمال

حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام تسع ذى الحجة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء: إن الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وتابعت: وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود. 

وبينت: إذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.

واكدت بناء على ذلك : فالصائم في رمضان أو غيره إذا أكل أو شرب ناسيًا فإنَّ صيامه صحيح.

هل يجوز صيام يوم الخميس بنية التطوع والقضاء معاً

أفاد أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد وسام، بجواز دمج نية صيام القضاء مع صيام النوافل والتطوع، مثل صيام يومي الاثنين والخميس، أو الأيام البيض (13 و14 و15 من كل شهر هجري)، وذلك بشرط أساسي وهو أن يرتكز الصائم على نية صيام القضاء أولاً ويقدمها في الأولوية لكونها الأكثر أهمية.

وكان ذلك توضيحاً من الدكتور وسام عبر لقاء تلفزيوني رداً على سؤال حول مدى إمكانية قضاء ما فات من صيام شهر رمضان في الأيام المخصصة للتطوع.

ولفت إلى أن هذا الحكم يأتي للتيسير في الشريعة الإسلامية، مما يتيح للمسلم استغلال مواسم النوافل لإبراء ذمته من القضاء بنية مزدوجة، مع ضرورة إبراز نية القضاء لكونه فرضاً، بينما صيام التطوع يعتبر من المستحبات.

