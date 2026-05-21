الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكويت: إعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية اعتبارا من الأول من يونيو

أ ش أ

 أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، اليوم، عن إعادة التشغيل التدريجي لرحلات الطيران العربية والأجنبية بمطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من شهر يونيو المقبل.

وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني الكويتية، الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، أن إعادة التشغيل ستتم بشكل تدريجي وفق خطة تشغيلية تراعي الجاهزية الفنية والتشغيلية بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة المسافرين، مؤكدا أن الهيئة ستواصل تقييم مراحل التشغيل تباعا وفق الخطط المعتمدة وصولا إلى التشغيل الكامل للمطار.

وأشار إلى أن عودة تشغيل شركات الطيران العربية والأجنبية تأتي بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير في المرافق التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية في مطار الكويت الدولي.

وأضاف أن الهيئة حرصت على تنفيذ كافة الأعمال الضرورية في مبنى الركاب (T1) ليكون بحلة جديدة بهدف تحقيق انسيابية حركة الركاب وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

ولفت إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إلى مطار الكويت الدولي لتفقد سير الأعمال في مبنى الركاب (T1) وللاطلاع على آخر الأعمال المنجزة في المبنى برفقة وزير الدفاع، الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح، ومسئولي الهيئة.

وأعرب عن اعتزازه بالتوجيهات التي أبداها رئيس مجلس الوزراء في أثناء العرض المرئي بشأن عمليات الإصلاح والتطوير والتحديث التي قامت بها الهيئة خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت إلى جانب الخطة المقترحة لعودة تشغيل الشركات الأجنبية عبر المبنى واستعراض خطة رحلات الحج لهذا العام.

وأعرب عن الشكر لكافة الجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، مشيدا بدور جميع العاملين في الهيئة على جهودهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.

