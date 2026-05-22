آخر مستجدات ملف توروب مع الأهلي وتطورات فسخ التعاقد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن تطورات جديدة في ملف المدير الفني ييس توروب مع النادي الأهلي المصري، بعد تراجع المدرب الدنماركي عن اتفاق سابق يقضي بفسخ التعاقد بالتراضي.



وأوضح الكومي خلال برنامجه «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن توروب تمسك بالاستمرار وفقًا لبنود عقده، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى التريث في حسم القرار، مع تحديد نهاية يونيو المقبل كموعد لمتابعة الموقف بشكل نهائي.



وأشار إلى أن الأهلي في حال عدم التوصل لاتفاق جديد، سيتجه لتفعيل الشرط الجزائي في العقد، والذي يقدر براتب ثلاثة أشهر، على أن يتم الحسم الكامل للملف بنهاية يوليو المقبل.



وأضاف أن المفاوضات بين الطرفين كانت قد شهدت اتفاقًا مبدئيًا على فسخ العقد بعد مباراة المصري، حيث عرض الأهلي راتب أربعة أشهر لإنهاء التعاقد، بينما طلب المدرب الحصول على خمسة أشهر كاملة، مع اتجاه لتوثيق أي اتفاق نهائي لضمان الحقوق المالية وتجنب اللجوء إلى المحكمة الرياضية.