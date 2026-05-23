قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6815 جنيهًا
ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. ليفربول يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة
مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور: "إيه رأيكم في المنصة؟ متخافوش من الوزير"
من قلب المتحف البريطاني.. زاهي حواس يطلق نداءً عالمياً لاسترداد حجر رشيد
نحلم بإنجاز تاريخي.. تريزيجيه يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في مونديال 2026
لبنان.. استشهاد 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة
موعد صرف معاشات يونيو 2026.. التفاصيل الكاملة والفئات المستحقة
سيدة في بولاق لرئيس الوزراء: ربنا يسعدك على العيادات الجديدة
معتمد جمال: بكيت بسبب الكونفدرالية.. وكنت أريد تقبيل رأس كل زملكاوي بعد القمة
مشهد غامض في البحر.. مركب يرفع علم فلسطين محمل بالمساعدات دون طاقم
عروض وأسعار لا تصدق.. حملات رقابية على محلات بيع الدواجن المخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة عيد تكتب: في الأيام المباركة.. اللهم صبرًا وجبرًا وقوة

د. هبة عيد
د. هبة عيد

تأتي ذو الحجة كل عام وكأنها رسالة رحمة من الله لعباده المتعبين. أيام مختلفة في روحها وأثرها، يشعر فيها الإنسان أن السماء أقرب، وأن الدعاء أكثر صدقًا، وأن القلوب مهما أثقلتها الحياة لا تزال قادرة على التعلق بالأمل.

في هذه الأيام المباركة، لا يدخل الناس إلى الله من باب واحد. هناك من يأتيه بالشكر، وهناك من يأتيه بالتوبة، وهناك من يأتيه بقلب مثقل لا يريد من الدنيا كلها إلا بعض الطمأنينة. ولهذا ربما تكون أكثر الكلمات صدقًا في هذه الأيام:
اللهم صبرًا… اللهم جبرًا… اللهم قوة.


فالصبر يا الله ليس ضعفًا كما يظن البعض، بل هو قدرة الإنسان على الاستمرار رغم كل ما يؤلمه. هناك معارك يخوضها الإنسان بصمت كامل، لا يراها أحد، لكنه يقف كل يوم محاولًا أن يبدو بخير. يصبر على الخذلان، وعلى قسوة الظروف، وعلى أشياء كان يظن يومًا أنه لن يتحملها. والصبر الحقيقي ليس أن يغيب الألم، بل أن تبقى قادرًا على مواصلة الطريق رغم وجوده.


ثم يأتي الجبر… ذلك الشعور الذي يحتاجه كل قلب مرهق. الجبر ليس دائمًا أن تعود الأشياء كما كانت، بل أن يمنحك الله سلامًا داخليًا يعوضك عن كل الفوضى التي مررت بها. أن يربت على قلبك بطريقة لا يفهمها أحد سواه. كم من إنسان أخفى وجعه خلف ابتسامة هادئة، وكم من روح استنزفتها الخيبات حتى أصبحت تتمنى فقط أن تهدأ.


وفي هذه الأيام المباركة، يتذكر الإنسان أن الله هو الجبار، يجبر الخواطر المنكسرة، ويعيد للروح سكينتها حتى بعد أشد العواصف. وربما لا يأتي الجبر بتغيير الظروف، بل بتغيير القلب نفسه… بأن يمنحك الله رضا وطمأنينة تجعلك أقوى من كل ما مررت به.


أما القوة، فهي ليست في عدم السقوط، بل في القدرة على النهوض كل مرة. القوة الحقيقية أن تحافظ على إنسانيتك في زمن امتلأ بالقسوة، وأن تبقى نقي القلب رغم كل ما رأيته من تغير النفوس وخيبات العلاقات. هي أن تستيقظ كل يوم وتحاول من جديد، حتى وإن كان التعب يسكن روحك.


ما أجمل أن تمر هذه الأيام على الإنسان وهو يراجع نفسه، ويعيد ترتيب قلبه، ويقترب من الله بعيدًا عن صخب العالم. فهذه الأيام ليست فقط موسمًا للعبادة، بل موسمًا للتعافي أيضًا… تعافي الروح من إرهاقها، وتعافي القلب من انكساراته، وتعافي النفس من كل ما أثقلها طويلًا.


ولأن العمل الصالح في هذه الأيام من أحب الأعمال إلى الله، فربما يكون أعظم ما يفعله الإنسان فيها ليس فقط كثرة الكلام، بل صدق اللجوء إلى الله. أن يدعوه بقلب حاضر ويقين كامل، وأن يقول:
اللهم صبرًا يهوّن ثقل الأيام
اللهم جبرًا يداوي ما أخفته القلوب
اللهم قوة تعيننا على مواصلة الطريق دون انكسار.

فهنيئًا لمن اغتنم هذه الأيام بروح صادقة، ودعاء صادق، ويقين بأن الله قادر على أن يبدل الضيق سعة، والانكسار طمأنينة، والتعب راحة لا تخطر على القلب.

ذو الحجة الإنسان الأيام المباركة الدعاء القلوب الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

طريقة عمل براونيز الكنافة

طريقة عمل براونيز الكنافة.. بمذاق لا يقاوم

لحم الحمير

كيف نفرق بين اللحم البقري ولحم الحمير؟.. إليك العلامات

ايمان عز الدين

كلٌ يراك بعين طبعه .. رسالة عميقة من إيمان عز الدين عن الحب والنفاق

بالصور

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد