استعدادات مكثفة بدمياط لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمشاركة أكثر من 11 ألف طالب وطالبة

​تابع ياســر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الجمعة، سير امتحانات المواد العملية في آخر أيامها للدور الأول للدبلومات الفنية من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وذلك عقب جولة تفقدية مبكرة لمركز توزيع الأسئلة للاطمئنان على وصول الأوراق للجان في المواعيد المحددة دون أي معوقات، حيث اختتم 456 طالباً وطالبة اختباراتهم العملية داخل 9 لجان على مستوى المحافظة، تمهيداً لبدء ماراثون الامتحانات المعملية والتحريرية.

​وقد أعلن "وكيل الوزارة" عن الجاهزية الكاملة لمديرية التعليم بدمياط لاستقبال 11 ألفاً و146 طالباً وطالبة بمختلف التخصصات الفنية، مشيراً إلى أن خريطة توزيع الطلاب تشمل 6693 طالباً وطالبة بالتعليم الصناعي، و3781 بالتجاري، و416 بالزراعي، بالإضافة إلى 256 طالباً وطالبة بالتعليم الفندقي، والذين سيؤدون امتحاناتهم وسط تدابير منظمة تضمن لهم مناخاً هادئاً ومناسباً.

​وفي سياق متصل، أنهت المديرية تسكين رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين الذين توافدوا على المحافظة حتى الآن، مع استمرار استقبال باقي المنتدبين صباح غدٍ السبت بالتزامن مع انطلاق أول أيام الامتحانات المعملية، حيث جرى تجهيز الاستراحات بكافة سبل الإعاشة والراحة اللوجستية اللازمة لضيوف المحافظة.

​واختتم عمارة بتأكيده على أن كافة هذه الاستعدادات تمت بناءً على تنسيق رفيع المستوى بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومختلف الجهات المعنية بالمحافظة، لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، وخروج العملية الامتحانية بالشكل المشرف واللائق بمحافظة دمياط.