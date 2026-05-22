استعدادات مكثفة في الوادى الجديد لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد إنهاء كل الاستعدادات لعيد الأضحي المبارك، حيث أصدرت تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

استعدادات لتامين ساحات صلاة العيد

ووجهت رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد، مع التأكد من الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشددت محافظ الوادى الجديد على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، وذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد ووجود الأطباء وفروع الإسعاف، فضلًا عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.