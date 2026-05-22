وصول مولدات دعم جديدة لمجمع الفرافرة لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية

استقبل مجمع كهرباء الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، (2) ماكينة توليد كهرباء بقدرة 1 ميجاوات لكل ماكينة، وذلك ضمن جهود المحافظة لدعم واستقرار التغذية الكهربائية بمركز الفرافرة، والتعامل مع زيادة الأحمال خلال فترات الذروة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بسرعة تعزيز القدرات الحالية ودعم منظومة الكهرباء بالمركز، لحين الانتهاء من أعمال العمرات والصيانة الجارية ببعض وحدات التوليد.

وأكد سلامه علي الحريتي رئيس مركز ومدينة الفرافرة، البدء في أعمال تركيب المولدات الجديدة تمهيدًا لدخولها الخدمة بعد غد، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك.