الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحدث القيادة المركزية الأمريكية : عملية الغضب الملحمي قوضت القدرات العسكرية الإيرانية

عبد الخالق صلاح

قال تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إن العملية العسكرية الأمريكية المسماة "الغضب الملحمي" حققت أهدافها بشكل فعال، مؤكدا أن واشنطن نجحت في تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير، خاصة ما يتعلق بالمسيرات والصواريخ والقدرات البحرية.

وأضاف هوكينز، خلال تصريحات من مدينة تامبا بولاية فلوريدا، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن العملية استهدفت الحد من قدرة إيران على استخدام الأسلحة التي تمثل تهديدا للمنطقة والعالم، موضحا أن القوات الأمريكية ركزت على تقويض إمكانات طهران في تطوير وبناء الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب إضعاف قدرتها على تنفيذ ضربات صاروخية أو هجمات عبر المسيرات.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الأمريكية نجحت في "تدمير وتقويض" جزء كبير من القدرات الإيرانية، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى تراجع واضح في النفوذ البحري الإيراني، بعد استهداف واسع للمنظومات والسفن التابعة للبحرية الإيرانية.

وأوضح هوكينز أن أكثر من 90% من البحرية الإيرانية تعرضت للتدمير خلال العملية، لافتا إلى أن إيران كانت تمتلك قبل "الغضب الملحمي" قوات بحرية قادرة على الانتشار عالميا وتغطية مساحات واسعة من البحار، إلا أن تلك القدرات - بحسب وصفه - لم تعد موجودة حاليا، ولم تعد طهران قادرة على الحفاظ على مستوى النفوذ ذاته الذي كانت تتمتع به سابقا.

وأشار إلى أن العملية العسكرية مثلت ضربة مباشرة لقدرات إيران العسكرية الاستراتيجية، مضيفا أن تقويض هذه الإمكانات يهدف إلى الحد من أي تهديدات مستقبلية قد تطال أمن المنطقة أو الملاحة الدولية.
 

