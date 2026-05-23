الحكم على 6 متهمين بخلية التجمع الأول.. غدا

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا الأحد 24 مايو 2026، الحكم على 6 متهمين في القضية رقم 6573 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، فى القضية المعروفة بخلية التجمع الأول الإرهابية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، المتهمون من الأولي وحتى الخامس تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بخلية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السادس انضم لتلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين استخدام موقعا على شبكة التواصل بغرض الترويج ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل.