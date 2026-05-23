جامعة عين شمس: فتح باب التقدم لمبادرة برنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع

 في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الصناعة المصرية ، بما يسهم فى دعم الأقتصاد الوطني، وتحت رعاية  الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تأتي مبادرة برنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع Faculty to Factory Program ( أكاديميًا و صناعة )، التي أطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى بناء نموذج فعّال للتكامل بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات الصناعة.

ويمثل البرنامج منصة مبتكرة قائمة على التحديات الصناعية الواقعية، حيث يتيح للباحثين والأكاديميين العمل داخل المصانع المصرية على مشكلات إنتاجية حقيقية، بهدف تطوير حلول تطبيقية مباشرة قابلة للتنفيذ داخل بيئة العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، بعيدًا عن الطابع النظري التقليدي للأبحاث أو الأدوار الاستشارية غير التطبيقية.

ويستهدف البرنامج مختلف التخصصات الأكاديمية، ولا يقتصر على القطاعات الهندسية أو العملية فقط، بما يعكس توجهًا شاملًا نحو توظيف الخبرات العلمية والمعرفية في خدمة التنمية الصناعية بمفهومها المتكامل.

ويمنح البرنامج الفرصة للباحثين للعمل بدوام كامل داخل المصانع لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، وفق خطة تنفيذية متدرجة تبدأ بمرحلة الاندماج داخل بيئة العمل الصناعية، يليها تحليل التحديات القائمة، ثم تصميم وتطوير حلول عملية أو نماذج أولية قابلة للتطبيق والتنفيذ.

ويُشترط أن يكون الباحث الرئيسي عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات الحكومية أو المراكز والمعاهد البحثية الحكومية، وحاصلًا على درجة الدكتوراه في تخصص ذي صلة، مع التفرغ الكامل للعمل داخل المصنع طوال مدة المشروع، ويفضل أن يكون في مرحلة مهنية مبكرة، دعمًا لإعداد كوادر بحثية قادرة على الدمج بين العمق الأكاديمي والخبرة التطبيقية داخل البيئات الصناعية.

كما يشترط أن يكون المصنع المضيف كيانًا صناعيًا مصريًا قائمًا يعمل داخل جمهورية مصر العربية، وقادرًا على استضافة الباحث وإتاحة الوصول إلى العمليات الإنتاجية والبيانات والمرافق والفرق الفنية اللازمة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفاعلية.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، يوفر البرنامج مكافأة شهرية للباحث الرئيسي طوال فترة التنفيذ، مع إمكانية دعم طالب دراسات عليا للمشاركة ضمن فريق العمل البحثي بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين المؤهلين لقيادة مسارات الابتكار التطبيقي وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.

آخر موعد لاستقبال المقترحات البحثية  يوم 30 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التفصيلية المعلنة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار: (https://stdf.eg/web/grants/open?utm_source=chatgpt.com)

